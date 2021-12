Ochtruper im Finale knapp geschlagen

Die Jugendtreffs auf Ochtrup und Laggenbeck machten den Sieger der Billardliga unter sich aus. Die Mannschaft aus dem Tecklenburger Land hatte am Ende die Nase vorn.

Seit mehr als zehn Jahren spielen bis zu zwölf Jugendtreffs eine Billardligasaison im Kreisgebiet zwischen Tecklenburg und Ochtrup. Mit dabei sind auch das Freiraum und die Brücke. Die laufende Saison zog sich, coronabedingt, von Ende 2019 bis in diese Woche, als der Endspieltag im Billardcafé „Tivolino“ in Ibbenbüren ausgetragen wurde, heißt es in einem Pressebericht.

Der Endspieltag im professionellen Billardcafé zählt immer zu den Höhepunkten einer jeden Saison. So war es auch diesmal. Gespielt wurde in zwei Gruppen jeder gegen jeden mit jeweils vier Spielerinnen und Spielern pro Team. Ins Finale schafften es das Jugendtreff Laggenbeck und United Ochtrup, einer Spielgemeinschaft der beiden Ochtruper Einrichtungen.

Die verantwortlichen Coaches Chris-Nele Fauth (Laggenbeck) und Reinhard „Madness“ Vinkelau (Ochtrup) sowie Spielleiter Robert Budde waren sich einig, dass die beiden besten Teams der Liga den Titel unter sich ausmachten. Die Ochtruper 2:1-Führung egalisierten die Laggenbecker prompt und gewannen letztlich mit 5:4. Beide Teams erhielten einen Pokal und Urkunden für ihre Einrichtungen. Alle anwesenden Spieler und die Betreuer wurden mit weihnachtlichen Süßigkeiten bedacht. Am Ende waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer froh, einen doch noch tollen Abschluss gefunden zu haben.

Anmeldungen für die nächste Saison sind für alle billardbegeisterten Jugendtreffs der Region nach den Weihnachtsferien möglich. Die neue Spielzeit soll möglichst noch vor den Halbjahreszeugnissen unter besseren Vorzeichen starten. Eine Rundmail als Einladung werde in den nächsten Tagen rausgehen, so Robert Budde.