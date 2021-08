Ochtruper setzen auf Briefwahl

„Wir haben diesmal eine wahnsinnige Quote.“ Manfred Wiggenhorn vom Ochtruper Ordnungsamt freut sich, dass schon so viele Wahlberechtigte ihre Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am 26. September (Sonntag) beantragt haben. Unter den knapp 3000 Eingängen waren auch vier von Auslandsdeutschen, wie es im Fachjargon heißt. Also jenen Menschen aus der Töpferstadt, die im Ausland leben und trotzdem bei der Wahl ihre Stimme abgeben wollen. Wiggenhorn hat schon Briefwahlunterlagen nach Belgien, Österreich, in die Schweiz und nach Norwegen auf den Weg gebracht. Seit vielen Jahren gebe es auch immer einen Antrag aus den USA, doch auf diesen wartet Wiggenhorn noch. Am stärksten ist die Nachfrage nach Briefwahl derzeit übrigens im Wahlbezirk 4 „Bücherei“. Dort haben bereits mehr als 24 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Durchweg positiv komme der neue QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung an. Etwa die Hälfte der Anträge sei auf diesem Wege auf seinem Schreibtisch gelandet, sagt Wiggenhorn. Erste Rückläufer gibt es ebenfalls schon. „Etwa 100 Umschläge sind bereits eingegangen.“