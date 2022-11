Ochtruper sind richtig fit

Zwischen den Oster- und Sommerferien hatte der SC Arminia Ochtruperinnen und Ochtruper jeden Dienstagabend dazu aufgerufen, sich an der größten deutschen Breitensportaktion zu beteiligen: Jetzt fand die Ehrung der Teilnehmenden statt.

In der Ochtrup ist der Sport zu Hause. Und das nicht nur im Leistungsbereich, wofür zahlreiche Aktive in den vergangenen Jahren mit starken Ergebnissen gesorgt haben, sondern auch im Breitensport. Das wurde am Dienstag einmal mehr deutlich, als im Foyer der Stadthalle das Deutsche Sportabzeichen verliehen wurde.