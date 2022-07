Ochtruper Traditionshandwerk

Ochtrup

Ochtrup ist Töpferstadt. In einer Ferienaktion wurde nun der Nachwuchs an der traditionsreiche Handwerk herangeführt. Die Kinder hatten sichtlich Spaß am modellieren ihrer eigenen Objekte. Nun freuen sie sich auf das nächste Treffen, wenn sie ihr Getöpfertes bearbeiten dürfen.

Von Moritz Mohring