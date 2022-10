Ochtruperin beschuldigt Ex-Freund

Sechsfacher Computerbetrug – so lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegenüber einer 35-jährigen Ochtruperin. Im Februar 2021 soll sie innerhalb weniger Tage verschiedene Gegenstände über das Amazon-Konto ihres Ex-Mannes gekauft haben – ohne dass dieser davon wusste. Knapp 300 Euro buchte Amazon dem Metelener für Rucksäcke, Autoscheinwerfer und E-Zigaretten-Zubehör ab. Die Waren wurden an zwei Adressen an der Laurenzstraße in Ochtrup geschickt – eine gehört der 35-Jährigen.

