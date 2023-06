„Oft sind es die kleinen Dinge, die nochmal Freude bereiten“

Die Malteser haben einen Wünsche-Wagen: Mit diesem können sich sterbenskranke Menschen einen letzten Herzenswunsch erfüllen und an einen Ort fahren lassen, den sie ohne die Hilfe der Malteser nicht hätten erreichen können. In einer Infoveranstaltung erklärten die Ehrenamtlichen ihr Projekt.

„Jeder weiß, dass es ihn gibt, aber auch wir haben ihn noch nicht genutzt“, sagt eine Frau der „Palliativbewegung Gronau“. Um das zu ändern, kam der Wünsche-Wagen der Malteser in Münster am Donnerstagabend zum Hospizbüro in Ochtrup.