OGS Marienschule: Bewegung, Musik, Basteln und freies Spiel im Stadtpark

Ferienzeit im Grünen: Die OGS der Marienschule hat in der ersten Ferienwoche für 50 bis 60 Kinder des Offenen Ganztags eine Aktion im Stadtpark veranstaltet.

„Dabei handelte es sich um ein außerschulisches Freizeitangebot“, heißt es in einem Bericht der OGS. Und dieses Angebot sah so aus: Zunächst stärkten sich die Jungen und Mädchen bei einem gemeinsamen Frühstück, bevor sie zum Park wanderten. Dort stimmten sie ein Begrüßungslied an und stürzten sich auf die vielen verschiedenen Bastelangebote oder nutzten die Zeit für freies Spiel im kühlen Schatten der Bäume. Bewegung und Musik gab‘s derweil bei der täglich stattfindenden Tanz- und Trommel-AG.

Pünktlich zur Mittagszeit zogen die Schüler zurück zur OGS. „Es macht den Kindern erfahrungsgemäß viel Spaß, etwas Neues zu probieren“, berichten die Organisatoren. Und so sei es den Machern der Stadtparkaktion ein Anliegen gewesen, mit dem „Ortswechsel“ eine schöne Abwechslung zu bieten. Unterstützung bekamen sie von der Stadt Ochtrup als Trägerin, dem Jugendcafé Freiraum, das einen Bauwagen bereitstellte, sowie von drei Vertretern der Holzwerkstatt des Heimatvereins Ochtrup, die beim Flöten- und Bootebauen unter die Arme griffen.