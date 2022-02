Ökumenisches Friedensgebet füllt die Lambertikirche

Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat die Menschen in der ganzen Welt erschüttert – auch in Ochtrup. Um ihren Gedanken Platz zu geben, haben die evangelische und die katholische Kirchengemeinden spontan eine ökumenische Friedensandacht in der Lambertikirche organisiert.

Eine Kerze – verziert mit dem Motiv einer Friedenstaube – stand am Freitagabend vor dem Altar der Lambertikirche. Pastor Stefan Hörstrup zündete sie gemeinsam mit seiner evangelischen Kollegin Pastorin Imke Philipps an. Es war ein Licht des Friedens als Symbol der Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine und ein Zeichen der Hoffnung.

„Wir sind fassungslos und fühlen uns ohnmächtig angesichts der schockierenden Ereignisse im Kriegsgebiet“, sprach Pastor Hörstrup das Empfinden der Bevölkerung an. Zahlreich waren die Gläubigen an diesem Abend dem Aufruf der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden zum ökumenischen Friedensgebet gefolgt, so dass die zur Verfügung stehenden Plätze in der Lambertikirche nahezu alle besetzt waren. Die Zusammenkunft zum Friedensgebet, so der Geistliche, gebe den Menschen Raum für ihre Gefühle.

Die evangelische und katholische Kirchengemeinden haben am Freitagabend zu einem Friedensgebet in der Lambertikirche eingeladen. Pfarrer Stefan Hörstrup und Pfarrerin Imke Philipps entzündeten die Friedenskerze. Foto: Irmgard Tappe

Im gemeinsamen Gebet trugen die Anwesenden ihre Sorgen und Ängste vor Gott und beteten für Frieden und Versöhnung. „Gott ist ein Gott des Friedens. Er ist derjenige, von dem der Friede zu erhoffen ist“, sagte Imke Philipps. Durch Fürbitten und Bittgesänge brachten die Gläubigen ihre Hoffnungen auf Frieden in den Krisengebieten zum Ausdruck. Untermalt wurde die Friedensandacht durch einfühlsame Orgelmusik. Und während eines stillen Gebetes erklang leise die Melodie des Anti-Kriegsliedes „Sag mir, wo die Blumen sind“.