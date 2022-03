Olav van Lier legt Mandat nieder

Olav van Lier hat sein Mandat als Mitglied des Rates der Stadt Ochtrup niedergelegt. Darüber informierte Bürgermeisterin Christa Lenderich am Donnerstagabend. Der 62-Jährige war 2020 erstmals für die FWO-Fraktion in den Rat gewählt worden. Als Gründe für seinen Rücktritt führte van Lier im Gespräch mit dieser Zeitung vor allem seine derzeitige berufliche Belastung an. Auch gesundheitlich sei er angeschlagen. „Ich habe den Umfang der politischen Arbeit unterschätzt“, gibt er zu. Zudem habe er aber das Gefühl, nicht richtig voranzukommen. „Mit dieser Geschwindigkeit kann ich mich nicht identifizieren“, ärgert ihn die generelle Langsamkeit in der Kommunalpolitik. Vor allem die aktive Förderung von Gewerbeansiedlungen sowie von kleinen und mittelständischen Betrieben bliebe seiner Ansicht nacht in Ochtrup oftmals auf der Strecke. Wer seine Nachfolge antritt, sei noch nicht abschließend geklärt, informierte Christa Lenderich.

