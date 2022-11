Orangen werden laut der Eine-Welt-Gruppe Ochtrup in diesen Wochen in Süditalien unter menschenunwürdigen Bedingungen geerntet. Darauf soll nun eine Aktion aufmerksam machen. Die evangelische Kirchengemeinde unterstützt die Aktion mit einem thematischen Gottesdienst.

Orangen werden laut der Eine-Welt-Gruppe aus Ochtrup aktuell in Italien unter menschenunwürdigen Bedienungen geerntet.

Mit der Orangen-Aktion „Süß statt bitter“ möchte der Eine-Welt-Laden Ochtrup auf unmenschliche Zustände und moderne Sklaverei bei der Obsternte in Süditalien aufmerksam machen.

Die Orangenernte hat dort in der Winterzeit Hochkonjunktur. Die Erntehelfer – rund 2000 Wanderarbeiter und Geflüchtete – bekommen allerdings nur einen Hungerlohn von etwa 25 Euro für einen langen Tag knochenharter Arbeit. Zudem müssen sie im nasskalten Winter unter erbärmlichsten Bedingungen in Zelten, Containern und Hütten hausen.

„ »Es ist erschreckend, dass solche menschenunwürdigen Zustände wie in Süditalien überhaupt möglich sind.« “ Marlies Mulder, Vorsitzende der ökumenischen Eine-Welt-Gruppe Ochtrup

Die massenhafte Ausbeutung von Erntehelfern in Europa beklagt die Vorsitzende der ökumenischen Eine-Welt-Gruppe Marlies Mulder. „Es ist erschreckend, dass solche menschenunwürdigen Zustände wie in Süditalien überhaupt möglich sind.“ Ob Zitronen, Tomaten, Paprika, Oliven – all das Obst und Gemüse würde von Menschen geerntet, die unter sklavenähnlichen Bedingungen leben, sagt Mulder. Es seien häufig Geflüchtete aus afrikanischen Ländern. Dass sich kaum jemand für ihr Schicksal interessiere, sei „eine Schande für Europa.“

Erlös für Flüchtlingsprogramme

Der Eine-Welt-Laden unterstützt mit der Aktion den Verein „SOS Rosarno“. Der Verein vertreibt die ökologisch produzierten Orangen aus Rosarno in Kalabrien. Die Bauern erhalten faire Preise und die Wanderarbeiter den Mindestlohn und eine Sozialversicherung.

Ein Teil des Erlöses aus der Orangen-Aktion kommt der Arbeit von „Mediterranean Hope“ zugute, einem kirchliches Flüchtlingsprogramm in Süditalien. Mit den Spenden werden Fahrräder vieler Wanderarbeiter mit Lampen ausgestattet. Denn Arbeiter müssten mit dem Rad auf den unbeleuchteten Straßen zu den Plantagen fahren und würden bei Verkehrsunfällen häufig lebensgefährlich verletzt oder sogar getötet.

Besonderer Gottesdienst

Die Orangen-Aktion möchte gegen diese moderne Sklaverei ein Zeichen setzen. Eine gute Gelegenheit zum Kauf der Orangen und anderer fair gehandelter Produkte biete ein Basar, der am zweiten Advent (4. Dezember) von 12 bis 17 Uhr in den Räumen des evangelischen Gemeindehauses stattfindet.

Am Sonntag (27. November), dem ersten Advent, gestalten Mitglieder der ökumenischen Eine-Welt-Gruppe zusammen mit Pfarrerin Philipps einen Gottesdienst zum Thema „Orangen-Aktion: Süß statt bitter“. Beginn ist 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche in Ochtrup.