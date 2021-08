Orgel und Trompete berührten die Herzen

„Endlich wieder ein kulturelles Ereignis, das wir gemeinsam feiern dürfen.“ Mit diesen Worten sprach Pastor Stefan Hörstrup den Besucherinnen und Besuchern in der Stiftskirche Langenhorst gewiss aus der Seele. 76 Frauen und Männer erlebten dort am späten Sonntagnachmittag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Finde dein Licht“ ein emotionales und zugleich anspruchsvolles Konzert mit Orgel und Trompete.

Thomas Lischik, Komponist und Kirchenmusiker von St. Lambertus, und Peter Mönkediek, Professor für Trompete an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, hatten sowohl Stücke zeitgenössischer Komponisten als auch Werke aus der Barockzeit in ihrem Repertoire. Wie zum Beispiel das Orgelstück „Vater unser im Himmelreich“ von Johann Sebastian Bach, mit dem Thomas Lischik gleich zu Beginn das Publikum in den Bann zog.