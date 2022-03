Papierform sollen Taten folgen

Der Umweltausschuss bekannte sich am Mittwochabend zu dem Ziel des Kreises Steinfurt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Einigen Ausschussmitgliedern war das aber nicht genug. Sie forderten konkrete und vor allem zügige Maßnahmen vor Ort. Machen statt Rede lautete dabei die Devise.

Das Thema Klimaschutz beschäftigte den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie am Mittwochabend gleich in mehrfacher Hinsicht. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Kreis Steinfurt das Ziel „Klimaneutralität bis 2040“ beschlossen. Alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden sollen dazu Maßnahmen und Projekte entwickeln. Auch in Ochtrup wollen die Verantwortlichen ihren Teil dazu beitragen.