Parteiübergreifende Demo für Demokratie

Die Ochtruper Parteien die Grünen, CDU, SPD, FWO und FDP veranstalten am Montag (17. Januar) eine gemeinsame Demonstration. „Wir wollen ein klares Zeichen setzen und gemeinsam für Demokratie und gesellschaftliche Solidarität einstehen“, machten die Parteien am Sonntag gemeinsam in einer Pressemitteilung deutlich. „Seit Monaten gibt es immer wieder an verschiedenen Orten im Kreis Steinfurt nicht angemeldete Versammlungen, die unter dem Begriff ‚Montagsspaziergänge‘ als private Treffen dargestellt werden, inzwischen auch vermehrt in Ochtrup. Dabei kommt es immer wieder zu Meinungsmache und Positionierung gegen Coronamaßnahmen. Meinungsaustausch und Diskussionen bezüglich der Coronamaßnahmen müssen grundsätzlich möglich sein, da sind sich alle in Ochtrup vertretenden Parteien einig. Das bedeutet aber auch, dass sich jede und jeder an die demokratischen Grundregeln, die damit einhergehen, halten muss“, heißt es weiter. „Wir wollen ein klares Zeichen setzen und gemeinsam für Demokratie und gesellschaftliche Solidarität einstehen.“ Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Pottbäckerplatz. Auf das Tragen einer medizinischen Mundnasenbedeckung wird ausdrücklich hingewiesen.