Partnerschaft hat in Krise Bestand

Ochtrup

Die Massen an Solidaritätsbekundungen bei der Ukraine-Hilfe hat Helfer wie Stadtverwaltung erfreut und überrascht. Ordnungsamtsleiter Michael Alfert legte am Donnerstag in der Stadtratssitzung einen Lagebericht zur Auswirkung des Krieges in Ochtrup vor.

Von Alex Piccin