Partnerschaft hat in Krise Bestand

Ochtrup

Die Massen an Solidaritätsbekundungen bei der Ukraine-Hilfe hat Helfer wie Stadtverwaltung erfreut und überrascht. Ordnungsamtsleiter Michael Alfert legte am Donnerstag in der Stadtratssitzung einen Lagebericht zur Auswirkung des Krieges in Ochtrup vor. Die Summe der privaten Geldspenden hat einen fünfstelligen Betrag erreicht.

Von Alex Piccin