Passantin von Greifvogel attackiert

Den Bussard hat eine Ochtruperin auf ihrem Laufabschnitt in der Oster schon mehrmals beobachtet. Entsprechend passte sie ihre Jogging-Geschwindigkeit immer an, um den Greifvogel nicht zu provozieren. Der hat sie jetzt dennoch attackiert – glücklicherweise ohne Folgen für die Frau.

Mit dem Schrecken davongekommen ist am Dienstagmorgen eine Och­truperin. Sie war in der Oster joggen, als ein Bussard sie attackierte. Geistesgegenwärtig hat sie sich an einen Bericht aus dem vergangenen Jahr erinnert und sich entsprechend geschützt. „Der Bussard geht offenbar vorzugsweise Jogger an. Radfahrer und Spaziergänger scheinen ihn hingegen nicht zu stören“, hieß es vor ziemlich genau einem Jahr an dieser Stelle.