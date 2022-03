Perfekter Rahmen für Aktionstag

Strahlendes Vorfrühlingswetter lockte zahlreiche Besucher zum Aktionstag „Ochtrup macht fit“. Neben verkaufsoffenen Geschäften waren zahlreiche Verkaufsstände in der Fußgängerzone aufgebaut worden. Und auch das Rahmenprogramm zog Spaziergänger und Kaufinteressierte an.

So voll und belebt sieht man Ochtrups Innenstadt selten: Beim Aktionstag „Ochtrup macht fit“ tummelten sich am Sonntag zahlreiche neugierige Töpferstädter und auch viele Auswärtige in und um die Innenstadt. Anders als in den Vorjahren spielte auch das Wetter mit, sodass die Besucherinnen und Besucher bei strahlendem Sonnenschein den Frühling einläuteten und dem Winterspeck gemeinsam den Kampf ansagten.