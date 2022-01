Personalmangel ist großes Thema

Ochtrup

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mobilen Pflegedienste in Och­trup haben offenbar kein Problem damit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das ergab eine Umfrage unter den örtlichen Unternehmen. Die Impflicht, die ab Mitte März in diesem Berufszweig gilt, setzt die Pflegedienste in der Töpferstadt also nicht unter Druck. Personalmangel ist trotzdem ein großes Thema – ganz unabhängig von der Pandemie.

Von Anne Steven