Persönlichster Song der Bandgeschichte

„Ein Lied für Dich“ heißt der neueste Titel von „Memories of Fake“. Am Freitag (20. August) erscheint das dazugehörige Video. Der Song ist nach Aussage der Ochtruper Musiker einer der persönlichsten in der 18-jährigen Bandgeschichte.

Der Metelener Steff Astan (h.M.) hatte bei der Produktion des neuen Videos der Ochtruper Band „Memories of Fake“ um (v.l.) Peter Kersting, Michael Sünker, Martin Potthoff und Simon Krugmann die Fäden in der Hand.

Die ersten Schnipsel („snippet“) des neuesten Videos der Ochtruper Band „Memories of Fake“ (MoFa) flogen schon seit einigen Tagen im Internet herum – und wurden heftig angeklickt. „Gut 1000 Aufrufe in ein paar Tagen für eine 14-sekündige Snippet-Ankündigung bei einer lokalen und regional bekannten Band sind schon mega“, gibt sich selbst der erfahrene Video-Maker Steff Astan mehr als überrascht. Dabei sind sowohl der neue Song „Ein Lied für Dich“ als auch das Video, das am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr in voller Länge und Schönheit auf Youtube freigeschaltet wird, echte Überraschungen.