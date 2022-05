Perspektiven für junge Mediziner

Dr. Jan Meiners von der Gemeinschaftspraxis Gesenhues & Partner informierte die Mitglieder der KAB über die Hausarztsituation in der Töpferstadt. Dabei blickt er auch in die Zukunft.

Noch sind die Ochtruper hausärztlich gut versorgt, doch wie ist die Situation in den nächsten zehn Jahren? Um diese Themen ging es am Sonntag bei einer Veranstaltung der KAB St. Paulus im Vereinslokal Bücker. Dr. Jan Meiners von der Gemeinschaftspraxis Gesenhues & Partner beleuchtete Gegenwart und Zukunft dieses Themas, das für die Bewohnerinnen und Bewohner der Töpferstadt eine grundlegende Bedeutung hat, schreibt die KAB in einem Pressetext.

570 Stellen in NRW unbesetzt

„Der hausärztliche Mangel verschärft sich auch in Nordrhein-Westfalen“, informierte Meiners in seinem Vortrag. Mehr als 570 Stellen seien unbesetzt und jedes Jahr kämen nur rund 100 Absolventen von den Universitäten in den ärztlichen Dienst, so die aktuelle Bestandsaufnahme. Das liege einerseits daran, dass demnächst viele Medizinerinnen und Mediziner in das Ruhestandsalter kämen, andererseits nehme auch die Zahl der älteren Menschen zu, die größeren Bedarf an medizinischer Versorgung hätten, so die Analyse des Hausarztes.

In Ochtrup, Metelen und Wettringen betrage der Versorgungsgrad 117 Prozent, von der Kassenärztlichen Vereinigung werde eine 110-prozentige Quote empfohlen. In einigen anderen Orten dieser Region sei der Versorgungsgrad jedoch schon heute katastrophal, führte Meiners aus. „Der Gronauer Raum wird von der Ochtruper Ärzteschaft mitversorgt“, schilderte Meiners die derzeitige Lage.

„ »Auch nichtärztliches Personal wird händeringend gesucht.« “ Dr. Jan Meiners

Einen Ausblick in die Zukunft der hausärztlichen Versorgung wagte Meiners ebenfalls, schreibt die KAB weiter. „Die Medizin wird weiblicher, die Zahl der Teilzeitstellen nimmt zu und die Unterstützung durch gut ausgebildetes nichtärztliches Personal wird immer wichtiger“, so seine Prognose.

Aber was kann in Ochtrup getan werden, um den Ort für die Arbeit in einer Hausarztpraxis attraktiv zu gestalten? Die Stadt solle hervorheben, welche Vorzüge Ochtrup zu bieten habe. Meiners nannte unter anderem gute Bildungsangebote, einen hohen Freizeitwert und attraktive Einkaufsmöglichkeiten. Auch die Möglichkeit der Aus- und Weiterbildung am Ort und eine familienfreundliche Struktur dürften nicht unterschätzt werden. Aber nicht nur die ärztliche Versorgung müsse dauerhaft gesichert sein. „Auch nichtärztliches Personal wird händeringend gesucht“, hoffte Meiners auf ausreichenden Nachwuchs in diesem bedeutsamen Arbeitsbereich.

Medizinische Konzerne

Ein großes Spektrum weiterer Fragen des diskussionsfreudigen Teilnehmerkreises wurde an diesem Sonntag erörtert. Die Rolle der medizinischen Konzerne im ambulanten und stationären Bereich gehörte ebenso dazu wie das Verhalten in akuten Notsituationen und die Unterschiede zwischen dem Dienst in einer Hausarztpraxis und im Krankenhaus.

Nach so vielen Fakten und Prognosen und ebenso vielen Diskussionsbeiträgen konnten die ursprünglich vorgesehenen Informationen über bestimmte Krankheitsbilder und deren Vorbeugung und Behandlung nicht mehr besprochen werden. KAB-Vorsitzender Arnold Hoppe freute sich daher, dass Meiners zusagte, diese Themen bei einer weiteren Veranstaltung im kommenden Jahr nachzuholen, schreibt die KAB abschließend in ihrem Bericht.