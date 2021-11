Pfarreirat und Kirchenvorstand gewählt

Die Auszählung der Wahlen zum Pfarreirat und zum Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Lambertus ist erfolgt. Folgende Personen wurden in den Pfarreirat gewählt: Paula Bätker, Susanne Brünen, Lisa Feldkamp, Ute Flaßkamp, Günther Hoffstedde, Olaf Lewejohann, Svea Preuss, Thomas Schweins, Friederike Stiebler, Michael Tombült, Gabriele Varelmann, Elisabeth Vollenbröker-Post, Alfons Weßendorf und Tobias Wülker. Die Wahlbeteiligung betrug 7,72 Prozent. In den Kirchenvorstand wurden gewählt Stefan Althoff, Anja Bröker, Franz Büter, Dr. Manfred Koers, Reinhard Nienkötter, Jan Stücker, Martin Volkery und Sabine Weßling. Hier lag die Wahlbeteiligung bei 8,23 Prozent.

Pfarrer Stefan Hörstrup hat sich „total über das Ergebnis gefreut“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung: „Viele Personen haben sich aufstellen lassen und auch die Auszählung hat reibungslos geklappt. Die Wahlbeteiligung mag gering klingen, gemessen an der Coronazeit und der Anzahl an Menschen, die zur Kirche gehen, ist sie in Ordnung.“ Im Bistum habe die Wahlbeteiligung bei der Urnenwahl bei rund 4,5 Prozent gelegen. Etwa 190 Ochtruperinnen und Ochtruper haben per Brief gewählt. Auch die beiden zusätzlichen Wahllokale seien gut angenommen worden.

Hörstrup sprach die Möglichkeit an, beim nächsten Mal auf die Allgemeine Briefwahl umzusteigen. Dabei würden alle Mitglieder im Vorfeld angeschrieben, die ihrerseits ihr Kreuzchen direkt zurücksenden können. „Man erreicht mehr Personen, es bedeutet zugleich aber einen erhöhten Aufwand – auch finanziell“, sagt der Pfarrer.