Pfarrer lobt Arbeit der Restauratoren

Ochtrup

In der Lambertikirche erstrahlen zwei Gemälde in altem Glanz. Zeit, Wasser und Schimmel hatten ordentlich an der Substanz der Kunstwerke genagt. Ein Restauratoren-Team hat aber gute Arbeit geleistet, befindet Pastor Stefan Hörstrup. Die Bilder stammen aus dem 19. Jahrhundert.

Von Irmgard Tappe