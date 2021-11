Philosophisches Drei-Gänge-Menü

Es war absolut keine leichte Kost, die den Besuchern der Ochtruper Kulturtage am frühen Sonntagabend in der Villa Winkel serviert wurde. Als Vorspeise gab es eine philosophisch gestrickte Einführung von Dr. Guido Dahl. Mit der Aufforderung „Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche“ übergab der Geschäftsführer des Kulturforums Ochtrup das Wort an Dr. Jürgen Schmitter, der als Hauptgericht eine Lesung aus seinem Buch „Aufgeklärter Realismus“ kredenzte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie