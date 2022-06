Planentwurf wird öffentlich ausgelegt

Ochtrup

Ein mögliches Krematorium in Ochtrup hat den nächsten Schritt genommen. Der Bauausschuss stimmte am Abend dafür, ins Bauleitverfahren einzusteigen. Dem Bau an sich steht damit nur noch wenig im Wege. Ein möglicher Betreiber muss allerdings noch eine große Hürde nehmen.

Von Alex Piccin