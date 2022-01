Planung für Remscheider Outlet unwirksam

Ochtrup/Leipzig

Die Erweiterung des DOC in Ochtrup ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. In Remscheid ist der Bau eines Outlet-Centers geplant. Beide Angelegenheiten hat das Oberverwaltungsgericht Münster seinerzeit abgelehnt, aber Revision zugelassen. In Leipzig ist ein erstes Urteil gefällt worden.

Alex Piccin