Planungen zum neuen Rathaus gehen weiter

Ochtrup

Ochtrup soll irgendwann ein neues Rathaus bekommen. Weil in den vergangenen Wochen und Monaten wenig darüber zu hören war, gab Bürgermeisterin Christa Lenderich in der jüngsten Ratssitzung einen Überblick über den Stand der Dinge, gewährte gleichzeitig aber auch Einblicke in die Arbeit der Stadtverwaltung.