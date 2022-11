Politikalltag hautnah erlebt

Marlen Hutzenlaub nahm am Jugendlandtag teil

Bereits zum zweiten Mal besuchte Marlen Hutzenlaub jetzt die Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking in Düsseldorf. Diesmal nahm die junge Ochtruperin für drei Tage den Platz der Abgeordneten im Plenarsaal ein.

Zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen aus dem Kreis Steinfurt ging es in den vergangenen Tagen um die Themen „Wahl ab 16 Jahren“ und „Ausbau des ÖPNV sowie des Fahrradnetzes in NRW“.

Vom Klassenzimmer geht es direkt in den Landtag: Die Abgeordneten tauschen ihren Platz mit einem jungen Menschen aus ihrem Wahlkreis. Beim Jugendlandtag lernen Schüler oder Studenten den politischen Alltag im Parlament kennen. Sie simulieren Fraktions-, Ausschuss- und Plenarsitzungen, beraten über reale gesellschaftliche Themen und hören Sachverständige an.

Die heimische Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking wird beim Jugendlandtag 2022 durch die 16-jährige Marlen Hutzenlaub vertreten. „Dass junge Menschen aktiv am politischen Geschehen teilnehmen, Abläufe verstehen und sich mit ihren Ideen einbringen, ist für uns ein wichtiges Anliegen“, erklärt Christina Schulze Föcking. „Unsere jugendlichen Vertreter zwischen 16 und 20 Jahren bilden wie im wahren parlamentarischen Alltag Fraktionen, wählen Vorsitzende und beraten dann gemeinsam über Probleme und Herausforderungen, mit denen wir in NRW tatsächlich zu tun haben. Dabei werden auch Anträge beschlossen, mit denen wir als ,echte‘ Abgeordnete uns danach im Hauptausschuss des Landtags befassen. So werden die im Planspiel entwickelten Vorschläge politische Wirklichkeit.“

„Aber natürlich haben wir eigene Ideen und Vorstellungen, was für unser Land von Bedeutung ist – es ist schön, dass wir bei unserer Abgeordneten und im Landtag Gehör finden“, so Marlen Hutzenlaub. „Der Jugendlandtag ist eine tolle Brücke zwischen Jugend und Parlament: Wir lernen einerseits die Prozesse, Hintergründe und Anforderungen von politischem Handeln kennen, die Abgeordneten nehmen andererseits unsere Impulse für Nordrhein-Westfalen auf und beschäftigen sich damit.“

Mit dem zwölften Jung-Parlament haben fast 2500 junge Menschen an den nordrhein-westfälischen Jugendlandtagen teilgenommen.

Zweimal kam es in diesen zwölf Jahren auch zu einem Hammelsprung – also eine Abstimmung per Durchschreiten bestimmter Türen: 2013 zum Nichtraucherschutzgesetz und 2015 zur Studienplatzvergabe.