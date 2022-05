Polizei entdeckt Drogen und Waffen

Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der B 54 musste die Polizei mehrere Anzeigen schreiben, Weiterfahrverbote aussprechen und eine Frau in Gewahrsam nehmen.

Die Kreispolizeibehörde hat am Montag gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Zoll auf der B 54 Schwerpunktkontrollen zu Betäubungsmitteln durchgeführt. Hierfür sei der Fahrzeugverkehr in Richtung Münster mit Unterstützung von Straßen.NRW über den Parkplatz Weiner geleitet worden, heißt es in einem Pressebericht. Bei neun angetroffenen, allesamt männlichen Personen besteht der Verdacht, dass sie ihr Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben. Die Drogenvortests verliefen positiv. Mit ärztlicher Unterstützung wurden vor Ort Blutproben entnommen. Sie durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Gegen sie wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Neben weiteren Verkehrsverstößen wie Ablenkung durch Handynutzung, Gurtverstößen oder falsche Ladungssicherung wurden auch zwei Gegenstände sichergestellt, die gegen das Waffengesetz verstoßen. Für eine 66-jährige Niederländerin endete die Fahrt im Polizeigewahrsam. Bei ihr wurden Betäubungsmittel gefunden. Das Amtsgericht Gronau erlies gegen sie einen Haftbefehl.