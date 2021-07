Polizei stellt 1550 Raservideos sicher

Ochtrup/Lingen

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ermittelt seit mehr als einem Jahr gegen eine achtköpfige Motorradgruppe mit Hauptsitz in der Grafschaft Bentheim. Die 24- bis 36-jährigen Mitglieder der „German Wildcards“ stehen in Verdacht, zwischen 2017 und 2020 an zahlreichen illegalen Motorradrennen teilgenommen zu haben. Anonymisierte Videos dieser strafbaren Handlungen luden sie in den sozialen Netzwerken hoch. Jetzt hat die Polizei bei Wohnungsdurchsuchungen in Wietmarschen und Ochtrup 1550 dieser Raservideos sichergestellt.