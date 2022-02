Polizei verzeichnet zwei Drogenfahrten

Wie die Polizei jetzt mitteilt, hielten die Beamten in Ochtrup am Donnerstag gegen 15.55 Uhr in der Oster-Bauerschaft einen 29-jährigen Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei stellten sie drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Vortest erhärtete den Verdacht. Der Mann musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben.

In einem weiteren Fall hielten Beamte des Zolls auf der Bundesstraße 70 im Bereich Welbergen gegen 18.40 Uhr einen 23-Jährigen an. Auch hier gab es Anzeichen auf Drogenkonsum. Der junge Mann räumte den Konsum von Kokain ein, der durch einen Vortest bestätigt wurde. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes und Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

„In aller Regel zieht das Verfahren ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot nach sich“, heißt es im Bericht. Die Polizei des Kreises Steinfurt kontrolliert im gesamten Kreisgebiet regelmäßig Fahrzeugführer hinsichtlich Alkohol- und Drogenkonsum.