Polizisten retten Hund aus Graben

In der Oster hat die Polizei einen herrenlosen Hund gefunden. Sie sucht den Besitzer. Eine Anwohnerin hat angeboten, den Vierbeiner solange bei sich aufzunehmen und gesund zu pflegen.

Beamte der Wache Ochtrup sind am Mittwoch zu einem Einsatz an einem Waldweg im Nordosten der Stadt gerufen worden. Dort saß ein herrenloser Hund in einem Graben. Das Tier schien verletzt zu sein, zitterte und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien.

Als die Polizisten in der Nähe der Straßen Kranenbült und Schöneberg eintrafen, war der Münsterländer-Mischling ziemlich verängstigt und bellte. Mit Hilfe einer Anwohnerin beruhigten die Beamten das Tier und trugen es aus dem Graben. Wie sich dann herausstellte ist der Mischling nicht verletzt, sondern hat einen Tumor zwischen den Hinterbeinen. Das erschwert ihm das Laufen.

Die Polizisten stellten fest, dass der Hund nicht gechipt ist. Einen Besitzer konnten sie deshalb nicht ausmachen. Doch die Fellnase hat Glück im Unglück: Die Anwohnerin bot freiwillig an, dem Hund auf dem Familienbauernhof ein neues Zuhause zu bieten und ihn gesund zu pflegen, sollte sich kein Besitzer finden.