Positiven Effekt der Sole gegen Viren nutzen

In die Salzgrotte gehen die Menschen, wenn sie an chronischen Atemwegserkrankungen leiden, aber auch um Erkältungen und Co. vorzubeugen. Die Sole hilft dabei, Schleim aus Lunge und Bronchien zu lösen und hat einen positiven Effekt auf das Immunsystem. Möglicherweise verschafft sie auch Menschen Linderung, die an Covid-19 erkrankt waren und nun mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Einige Ochtruperinnen und Ochtruper probieren das gerade aus.

Wer in der Salzgrotte in Ochtrup tief einatmet, spürt den Effekt sofort. Ein leichtes Kribbeln in der Nase, ein marginaler Hustenreiz. „Das ist gut“, sagt Ines Wehrmann. Die gelernte Physiotherapeutin hat Anfang dieses Jahres die Salzgrotte an der Gronauer Straße von ihrer Mutter Christa Greitenevert übernommen. Ein mutiger Schritt in Zeiten der Corona-Pandemie? „Das sagen viele zu mir“, hat die 39-Jährige festgestellt. Getraut hat sie sich trotzdem. „Schließlich weiß ich, wie das Geschäft läuft, wenn wir keine Pandemie haben.“

Linderung bei chronischen Erkrankungen

Dann kommen immer viele Menschen in die Salzgrotte, um chronische Erkrankungen der Atemwege und der Haut zu lindern, aber zum Beispiel auch präventiv, um Erkältungen und grippalen Infekten vorzubeugen. „Die Sole verflüssigt den Schleim in Lunge und Bronchien und hilft so beim Abbau“, erklärt Ines Wehrmann wie das Salz wirkt. Das helfe beispielsweise Menschen, die an COPD leiden oder auch Asthmapatienten.

Insgesamt sind in den Räumen 16 Tonnen Salz verbaut: die Wände aus dicken Blöcken Himalaya-Salz, der Boden mit grobkörnigem Salz aus dem Toten Meer. Es entsteht ein Effekt wie an der See. In der Kindergrotte darf sogar mit Spielzeugbaggern im Salz gebuddelt werden. Dadurch gelangt noch mehr Sole in die Luft.

Für ein gutes Raumklima sorgen zudem die beiden Salinen, die Feuchtigkeit bringen. Ihr sanftes Plätschern im Hintergrund soll zudem entspannen. Neben dem positiven Effekt der Sole auf die Gesundheit, sei Entspannung das Wichtigste, betonen Mutter und Tochter. „Die Ruhe steht im Mittelpunkt“, fasst Christa Greitenevert zusammen.

Sole gegen Covid-Spätfolgen?

Derzeit testen auch einige Ochtruperinnen und Ochtruper, die eine Coronainfektion hinter sich haben, die Möglichkeiten der Salzgrotte. Eine von ihnen ist Bianka Brüning. Im Oktober vergangenen Jahres erkrankte sie an Covid-19. Zwar gilt sie längst als genesen, doch sie hat noch immer mit den Langzeitfolgen der Viruserkrankung zu kämpfen.

Bei ihr war der Verlauf mittelschwer. „Ich hatte Atemprobleme. Der Gang vom Wohnzimmer in die Küche wurde zur Herausforderung“, erzählt die Och­truperin. „Ich war total schlapp, habe mich schon von selbst auf den Bauch gelegt, weil ich dann etwas besser Luft bekam.“ Mit Müh und Not entging sie einem Krankenhausaufenthalt.

Noch heute spürt sie die Nachwirkungen der Erkrankung. Immer wieder hat sie Kopf- und Muskelschmerzen, ein Kribbeln in den Händen und sie leidet an einer allgemeinen Erschöpfung. „Ich bin einfach nicht belastbar. An Sport ist gar nicht zu denken“, beschreibt die 44-Jährige ihre derzeitige Verfassung. Wie in Wellen scheint das Virus immer wieder zuzuschlagen. Geht es ihr mal ein bisschen besser und mutetet sie sich ein wenig mehr zu, bekommt sie zwei Tage später die „Retourkutsche“, wie sie sagt. Auch beruflich ist die Erzieherin nur eingeschränkt einsetzbar. Aktuell befindet sie sich in der Wiedereingliederung.

Von den Sole-Gängen erhofft sie sich eine Linderung ihrer Beschwerden. „Ob es wirklich hilft, wissen wir auch noch nicht“, stellt Christa Greitenevert klar. Dazu gebe es bisher keine Langzeitstudien. Was sie und Ines Wehrmann aber wissen, ist, dass die Sole vielen Menschen mit Atemwegserkrankungen hilft, dass sie einen positiven Effekt auf die Lunge und die Bronchien hat.

Nicht nur für ihr Geschäft, sondern vor allem für Kundinnen und Kunden wie Bianka Brüning hoffen die beiden Frauen, dass die Sole auch die Langzeitfolgen von Covid-19 lindert. Abgesehen davon tun die Ruhe und Entspannung in der Salzgrotte ihr Übriges.

Am 28. Juni (Montag) bietet Ines Wehrmann in der Salzgrotte einen Abend für ehemalige Covid-Patienten an. Es geht darum, einen Austausch zwischen den Genesenen zu ermöglichen. Beginn ist um 19 Uhr. Anmeldungen über die Salzgrotte (Telefon 0 25 53 / 9 72 76 00, E-Mail info@salzgrotte-ochtrup.de).