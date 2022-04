Praxen sorgen selbst für Nachfolge

„Vorbeugen ist besser als heilen“, heißt es in einer Redewendung. Getreu dieses Mottos wollten die Vertreter der Freien Wähler im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Integration rechtzeitig einem Hausärztemangel vorbeugen. In ihrem Antrag wiesen sie auf eine in den kommenden Jahren zunehmende Überalterung der Praxisinhaber in der Töpferstadt hin. Deshalb forderten sie ein frühzeitiges Gegensteuern der Lokalpolitik, um einer möglichen Unterversorgung gegenzusteuern. So sollen frühzeitig neue Ärzte angeworben werden, damit die Situation in Ochtrup weiter akzeptabel bleibe.

