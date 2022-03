Preissteigerung unumgänglich

Die gute Nachricht vorweg: Die Gasversorgung ist aktuell nicht gefährdet. Das schätzt Tobias Klingebiel, Abteilungsleiter Energie und Vertrieb bei den Stadtwerken Ochtrup, mit Blick auf den Ukraine-Krieg ein. Gleichwohl erwähnt er, dass das in Deutschland genutzte Erdgas zu mehr als der Hälfte aus Russland stammt. Diese große Abhängigkeit in der Versorgung gestalte sich nicht positiv auf die Preisgestaltung. Eine Einschätzung, wie diese sich für den Endkunden entwickeln wird, lässt Klingebiel sich nicht entlocken. Zu volatil seien die Preise an der Börse, zu viele Ungewissheiten prägten die aktuelle Situation: „Stündlich kann sich da etwas ändern.“

