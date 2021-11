Premiere der Punk-Polonaise

Das war ein würdiger Auftritt zum 18. Geburtstag. Den haben die „Memories of Fake“ zusammen mit ihren Fans in einer Gronauer Konzertküche gefeiert. Mit dabei waren auch die befreundeten „Hal Johnson“ sowie die junge Nachwuchsgitarristin Verena Geis. Und auch nach 18 Jahren geb es ein erstes Mal.

Fans feiern Geburtstagskonzert mit „Memories of Fake“

Planen bereits vier neue Songs: Die „Memories of Fake“ um (v.l.) Peter Kersting, Martin Potthoff und Michael Sünker sind nicht totzukriegen.

Mit Bandjahren ist es ein bisschen wie mit Hundejahren. Daher stellt das 18-jährige Bestehen der Ochtruper Punk-Gruppe „Memories of Fake“ schon einen beeindruckenden Meilenstein dar. „Egal, wie sich unser aller Leben verändert hat, wir sind der Musik treu geblieben“, erklärt Frontsänger Michael Sünker zu diesem Erfolg. Den feierten sie am Halloween-Abend mit einem Konzert im Saal der Kochschule „Cook‘n Roll“ in Gronau.