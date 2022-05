Benefizkonzert: Junger Chor führt die Missa4you(th) auf

Die Plakate waren gedruckt, Handzettel verteilt und es hatten bereits viele Proben stattgefunden, als vor zwei Jahren Corona einen Strich durch die Planungen des Jungen Chores der evangelischen Kirchengemeinde gemacht hat: Geplant war die konzertante Aufführung der Missa4you(th) des zeitgenössischen Komponisten Tjark Baumann. Enttäuscht und traurig mussten damals diese Pläne über den Haufen geworfen werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Chores. Der erste Lockdown ließ den Akteuren keine andere Wahl. Aber schon 2020 hieß die Devise „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“.

Chor „fEinklang“,

Nun, da sich die Situation um Corona entspannt hat, wurden die Chorproben für die Missa wieder aufgenommen, dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem Chor „fEinklang“, der sich sofort bereit erklärt hatte, für einen guten Zweck mitzusingen. Außerdem haben sich einige evangelische Gemeindemitglieder der Singgemeinschaft unter der Leitung von Sabine Klups-Baller angeschlossen, sodass sich das Projekt zu einer generationsübergreifenden Aktion entwickelt hat, in der Kinder, Eltern und Großeltern zusammen Musik machen.

Das Benefizkonzert, das ein Projekt der Evangelischen Kirchengemeinde ist und dessen Erlös der Ukraine-Hilfe zugutekommen soll, wird am 24. Juni (Freitag) um 18 Uhr in der Marienkirche in Ochtrup stattfinden.

Die „Missa4you(th)“ von Tjark Baumann ist eine Popmesse voller schmissiger Rhythmen und wunderschöner Melodien für zwei- bis vierstimmigen Chor. Sie wird von einer Combo begleitet, die im Fall der Ochtruper Aufführung aus E-Piano (Günter Baller), E-Bass (Bernadette Reszel), Schlagzeug (Lars Sentse), Flöte (Christoph Bumm-Dawin) und Saxofon (Jacob Philipps) besteht.

Verzicht auf die Gage

Alle Musiker und Sänger verzichten bei diesem Event auf ihre Gage, damit genügend Geld für die Unterstützung der vom Krieg gebeutelten Menschen in der Ukra­ine übrig bleibt. Ergänzt wird das Programm durch einige Höhepunkte aus den Gottesdiensten für Jung und Alt, die regelmäßig in der Evangelischen Kirche stattfinden, und einigen Repertoirestücken von „fEinklang“.

Alle Beteiligten fiebern nun dem Ereignis entgegen und freuen sich über die Gastfreundschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus: Weil die evangelische Kirche nicht genügend Platz für den vielköpfigen Chor und die Band bietet, kann die Veranstaltung dankenswerterweise in der St.-Marienkirche stattfinden, die auch viel Platz für ein möglichst großes Publikum bietet.