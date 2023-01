Einüben unterm Auge des Ra

Die Ochtruper Rockband „Chronicle of the Crowd and the Tuesday Gang“ mit Thomas Mellin (Gitarre und Gesang, großes Foto v.l.), Maren Rotter (Bass), Jesse Mellin (Gitarre) und Michael Yeneroglu (Schlagzeug) bei der Probe im selbst gestalteten Übungsraum des Stadtmusikhauses.

Viele Rockbands können von so einem großen Probenraum, wie die Ochtruper Formation „Chronicle of the Crowd and the Tuesday Gang“ ihn hat, nur träumen. Die Gruppe teilt sich dieses „Wohnzimmer“ im Stadtmusikhaus in der Bauerschaft „Oster“ mit „Headstands“, der Band des ehemaligen „Unheilig“-Gitarristen Christoph „Licky“ Termühlen. Aber die abwechslungsreiche und liebevolle Gestaltung des Probenraums oblag Thomas Mellin, Gitarrist und Sänger von Chronicle of the Crowd and the Tuesday Gang.