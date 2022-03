Probleme mit „Kah, krah und krääh“

Ochtrup

Dem Saatkrähenproblem in der Stadt Ochtrup ist nicht wirklich beizukommen. Das naturgeschützte und widerstandsfähige Federvieh darf weder gejagt, noch verscheucht werden. Nun soll eventuell ein Fachgutachten klären, was in der durchaus leidigen Sache zu tun ist.

Von Martin Weßeling