Puppen suchen ein neues Zuhause

In dem ehemaligen „Café Tombült“ fing 2004 alles an. Betty Schürmann gründete mit ihrer Puppensammlung ein kleines Puppen- und Spielzeugmuseum. Für das kommende Jahr suchen sie und das Ochtruper Puppen- und Spielzeugmuseum eine neue Bleibe.

Da das Haus mit dem „Café Tombült“ 2006 verkauft wurde, zog Schürmann mit ihrer Sammlung in ihre aktuelle Bleibe zur Gronauer Straße 57 ins ehemalige Haushaltswarengeschäft „Wiegenstein“. Die damalige Besitzerin Maria Wiegenstein freute sich, so vielen Puppen und Teddys ein neues Zuhause zu geben. Es waren immerhin schon 500 bis 600 Exponate, die älteste Puppe über 100 Jahre alt. Und auch Zinnsoldaten, Puppenhäuser, Blechspielzeug, Kaufläden, Lego und Playmobil aus alten Zeiten fanden im Museum Platz, schreibt der Vorstand des Ochtruper Puppen- und Spielzeugmuseums in einem Pressetext.

Beschädigtes Spielzeug gerettet

Seither ist an jeden ersten Sonntag im Monat sowie jeden Mittwoch und Donnerstag das Museum von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Großeltern und Eltern bietet es eine ideale Grundlage, ihren Enkeln und den eigenen Kindern ihre selbst erlebte Spielwelt zu zeigen oder die alten Kindheitserinnerungen wiederzubeleben.

Um diese und weitere Erinnerungen zu ermöglichen, wurde beschädigtes Spielzeug vor dem Sperrmüll gerettet, da Betty Schürmann auch einiges reparieren konnte. Private Sammlungen wurden aufgenommen, und der Platz wurde immer enger. Inzwischen sind es über 1000 Exponate, die das Museum bereichern.

Vor circa zehn Jahren wurde der Ochtruper Puppen-und Spielzeugmuseum gem. e.V. gegründet, um weiter Ochtruperinnen und Ochtruper am Erhalt und Präsentation der alten Spielzeuge teilhaben zu lassen. Jetzt sucht der Verein dringend nach neuen Räumlichkeiten für 2023, denn er möchte, dass auch noch die kommende Generation die Spielwelt der Eltern und Großeltern erleben können.

Der Standort an der Gronauer Straße 57 steht dem Verein ab Juni 2023 nicht mehr zur Verfügung. Wenn also bis zum Frühjahr nächsten Jahres kein geeigneter Standort angeboten wird, steht das Museum vor dem Aus. Um das drohende Ende noch abzuwenden, bittet der Verein um Mithilfe bei der Suche nach geeigneten Räumen.