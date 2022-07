Radreise auf anderen Wegen

Im „Time Out“ in Bad Rothenfelde wurden die Radler herzlich empfangen.

15 Jungen und Mädchen aus Ochtrup und Rheine waren in der vergangenen Woche mit ihren Rädern unterwegs. Die Offene Jugendarbeit aus beiden Städten, vertreten durch Jörg Eßlage vom Jugendcafé Freiraum und Philipp Saatkamp vom Jugendzentrum Jacobi, hatte diese Tour geplant und durchgeführt.

Die Strecke sollte eigentlich der Teuto-Senne-Route ab Paderborn folgen, einem Themenradweg entlang des Teutoburger Waldes, heißt es in einem Bericht des Ochtruper Jugendcafés. Das hätte aber einen Zugtransfer notwendig gemacht. Wegen der Einführung des Neun-Euro-Tickets entschieden die beiden Sozialarbeiter mit ihrem Team kurzfristig, die Route umzuplanen.

Nach einem Blick auf die Fahrradkarte mussten nur die ersten beiden Übernachtungen neu organisiert werden. Es kostete ein paar Telefonate, dann fand die Radlergruppe Unterkunft in Billerbeck und Telgte. Die weiteren Übernachtungen in Bad Rothenfelde und Brochterbeck konnten so bleiben.

Diese Änderungen sollten der Tour nicht abträglich sein, zumal das Panorama der Baumberge, die Innenstadt von Münster und Abschnitte auf dem Werse- sowie Emsradweg eine abwechslungsreiche Strecke versprachen.

Tagesstrecke von 50 Kilometern

Einmal zusammen unterwegs, lernten sich die Kinder schnell kennen. Einkauf und Küchendienste standen genauso auf dem Programm wie das tägliche Picknick am Mittag und der Schwimmbadbesuch gegen Abend. An die Tagesstrecke von 50 Kilometern hatten sich die Jungen und Mädchen schnell gewöhnt.

Ein Highlight war dem Freiraum-Bericht zufolge der Empfang im Jugendzentrum „Time Out“ in Bad Rothenfelde. Die Besucherinnen und Besucher hatten mit ihrer Betreuerin Katja Kriete-Daniel Waffeln gebacken und mit Eis getoppt.

Es waren abwechslungsreiche Tage mit unterschiedlichsten Unterkünften in Pfarrheimen und Jugendzentren, mit 248 Kilometern Wegstrecke und – durch die Hügel der Baumberge und die Anstiege am Fuße des Teutoburger Waldes – auch mit 1100 Höhenmetern.

Schon nächste Woche steigt Jörg Eßlage vom Jugendcafé Freiraum wieder aufs Rad, dann geht es mit den älteren Jugendlichen auf Bahnradwegen durch das Sauerland.