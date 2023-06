Radsportler-Event lockt 530 nach Ochtrup

Am Samstag kamen in Ochtrup zum 16. Mal Hunderte Radfahrer zusammen, um sich bei bestem Wetter auf die Sättel zu schwingen und im Rahmen des alljährlichen „Burning Roads Marathon“ beachtliche Strecken zurückzulegen.

Ob einzeln oder auch in ganzen Gruppen beteiligten sich mehr als 500 aktive Radsportler an den diesjährigen „Burning Roads.“

Wer am Samstag am großen „Burning Roads“-Event teilnehmen wollte, musste zeitig auf den Beinen sein. Bereits um 5 Uhr in der Früh fiel der Startschuss für die Radler, die vorhatten, die längere der beiden Strecken zu bestreiten. Vom Sportwerk in Ochtrup gestartet, galt es, 328 Kilometer zurückzulegen.