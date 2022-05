„Blue Terrace“ ist eine Formation erfahrener Musiker, die ihre Lust am Außergewöhnlichen, ihr Interesse am gesamten Spektrum menschlicher Stimmungen und Thematiken des Blues zusammengeführt hat. Die Band wird ihre große musikalische Vielfalt der Bluesmusik unter dem Motto „All Kinds Of Blues“ am Sonntag (22. Mai) von 11.15 bis 14 Uhr auf der Seebühne zur Geltung bringen – und das bei freiem Eintritt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Romantische Balladen

Die Band lasse durch romantische Balladen, mitreißende swingende und groovende Tempi in einer harmonischen Mischung mit energetisch aufgeladenen Grooves das Blueskonzert zu einem Fest für die Ohren werden. Auf Grundlage verschiedener Stilrichtungen des Blues wie Delta Blues, Chicago Blues, Soulblues, Swingblues, Jumpblues, Bluesrock verarbeiteten sie Klassiker zu eigenwilligen und eigenständigen Interpretationen, die zumeist auch tanzbar seien.

Das künstlerische Anliegen der Band zeige sich auch darin, vergessene Raritäten des Blues im modernen Gewand vorzustellen – wie die allererste Schallplattenaufnahme eines Bluestitels, der zu seiner Zeit eine absolute Sensation war. Viele ältere und neuere Bluessongs von Frauen haben im Laufe der Zeit eine Neuauflage erfahren wie der Titel der „Empress of Blues“ Bessie Smith „I want some Sugar in my Bowl“ durch die Sängerin Nina Simone. Weitere Beispiele seien der durch die Rolling Stones in den 60er Jahren als Bluesrocknummer bekannt gewordene Jazzstandard „Route 66“ und von Eric Clapton sowie vielen aktuellen Bluesformationen interpretierten Titel von Robert Johnson.

Klassiker

Zu Hören sind zudem Klassiker des Blues wie „Born Under A Bad Sign“ von Albert King und weitere eingängige Songs wie „Messing With The Kid“ von Junior Wells, „The Story Of The Blues“ von Gary Moore oder Titel von Robert Johnson, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan und John Mayer und Keb Mo, heißt es in der Ankündigung weiter. Beispiele für neu komponierten modernen Blues der Frauen seien Titel von Susan Tedeschi, Janiva Magness und der großen Bluesfrau und mehrmaligen Grammy-Gewinnerin Bonnie Raitt. „Ein Blueskonzert für Bluesliebhaber wie auch für Interessierte, die den Blues erst noch für sich entdecken möchten, ein unvergessliches Musik-Event der ganz besonderen Art.“ Für die perfekte Frühschoppenatmosphäre sorge die heimische Schankwirtschaft.