Rasanter Abstieg in die Abhängigkeit

Einen Eindruck davon, welche zerstörerische Wirkung eine Drogensucht auf das eigene Leben haben kann, bekamen jetzt die Siebtklässler der Realschule. Im Rahmen des Suchtpräventionsprogramm war Buchautor Hermann Wenning zu Gast. Er schilderte den Jugendlichen seinen Weg in die Alkohol- und Drogenabhängigkeit und wie er sein Leben wieder in den Griff bekam.

Hermann Wenning war alkohol- und drogenabhängig und wurde dadurch zum Straftäter. Der Sport hat ihn zurück in ein geregeltes Leben geführt. Seine Erfahrungen hat der Legdener in mehreren Büchern zusammengefasst. Er schilderte sie jetzt Schülerinnen und Schülern in der Aula des Schulzentrums.

„Es ist immer ein Unterschied, ob wir als Lehrkräfte über so ein Thema sprechen oder Betroffene von ihren eigenen Erfahrungen berichten.“ Schulsozialarbeiter Norbert Averbeck ist froh, im Rahmen der Suchtprävention an der Städtischen Realschule einen besonderen Gast zu begrüßen. Hermann Wenning aus Legden besucht die Schule und liest aus seinen Büchern. Mit 17 Jahren war der heute 57-Jährige alkoholabhängig, mit Anfang 30 rutschte er in die Heroinsucht ab. Wie er die Krankheit überwunden hat, berichtet er an diesem Tag den Siebtklässlern.