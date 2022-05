Rat hält an Gelben Säcken fest

Der Verpackungsmüll wird weiter in Gelben Säcken gesammelt und abgefahren. Das entschied der Stadtrat am Donnerstag. Er sprach sich gegen die Alternative der Gelben Tonne aus.

In Ochtrup wird Müll aus Leichtverpackungen weiterhin in Gelben Säcken gesammelt und abgeholt.

Die Diskussion um die Entsorgung von Verpackungsmaterial flammt immer wieder mal auf. Gemeinden haben die Möglichkeit, diese in Gelben Säcken oder in der Gelben Tonne zu sammeln. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Der Stadtrat hat am Donnerstag mehrheitlich dafür gestimmt, weiterhin die Gelben Säcke zu nutzen.