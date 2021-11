Raub, Eifersucht, Diebstahl, Drogen?

Wegen angeblich mehrerer Vergehen saßen ein Ochtruper und ein Mann aus Münster am Donnerstag auf der Anklagebank des Landgerichts Münster. Haben die beiden Männer einen 58-Jährigen schwer misshandelt, ihn bedroht und dann erpresst? Oder hat sich in der Tatnacht ein Eifersuchtsdrama abgespielt?

Nicht abschließend rechtssicher aufgeklärt werden konnte bei der Beweisaufnahme in einem Strafprozess am Donnerstag ein Tathergang, der sich im November 2020 in Münster zugetragen haben soll. Zwei Männer aus Och­trup und Münster – 49 und 32 Jahre alt – waren vor der 22. Großen Strafkammer beim Landgericht Münster angeklagt, einen 58-jährigen Münsteraner schwer misshandelt zu haben. Zudem sollen sie versucht haben, einen Geldbetrag von 10 000 Euro zu erpressen.