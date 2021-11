Raubüberfall im Skelettkostüm

Ein Taxifahrer ist in der Nacht zu Sonntag in Ochtrup beraubt worden. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Fahrer beförderte demnach drei Fahrgäste bis zum Kreuzungsbereich Rosenstraße/Bilker Straße/Postdamm. Dort sollte die Fahrt gegen 4.15 Uhr beendet werden. Einer der Fahrgäste trat nach dem Aussteigen an das Fenster der Fahrerseite heran – augenscheinlich, um zu bezahlen. Plötzlich bedrohte der Fahrgast den Taxifahrer mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Das tat der Geschädigte. Anschließend flüchteten die drei in verschiedene Richtungen. Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: Alle drei waren ungefähr 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sowie dunkel gekleidet. Der Mann, der das Messer in der Hand hielt, war schlank und trug ein dunkles Skelett-Kostüm. Sein Gesicht war schwarz geschminkt. Die Geldbörse des Taxifahrers wurde bei der anschließenden Nahbereichsfahndung durch die Polizei gefunden – jedoch ohne Bargeld. Die Polizei in Ochtrup sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Raub geben können. Hinweise werden entgegengenommen unter Telefon 0 59 71/9 38 62 21.