Raumgreifende Veränderungen: Umbauarbeiten haben begonnen

Die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Pfarrhauses an der Lambertikirche sind gestartet. Heutzutage eine gar nicht mal so simple Angelegenheit.

Pfarrhaus an der St.-Lambertikirche

„Ein feste Burg ist unser Gott.“ Das ist nicht nur die Eingangszeile eines alten Kirchenliedes, das Martin Luther zugeschrieben wird und das Johann Sebastian Bach zu einer eindrucksvollen Kantate auskomponierte. Auch das im guten Sinne kirchliche Bodenpersonal braucht in den heutigen Zeiten mehr als nur die sprichwörtliche „Hütte“. Und damit sind wir auch schon mittendrin in den nun endlich raumgreifenden Veränderungen, die das Pfarrhaus im Schatten dem St.-Lambertikirche in Ochtrup nachprüfbar erfährt.