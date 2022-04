Reinhold Wuff und seine roten Raritäten

Ochtrup

Verborgene Schätze – es gibt sie. Und zwar oftmals dort, wo sie niemand vermutet – unter anderem auch in Ochtrup. Oft bleiben sie für immer verborgen, geraten in Vergessenheit, verschwinden irgendwann für immer. Andere wiederum werden gehoben. Wie der von Reinhold Wuff, dessen Sammlung an alten Feuerwehr-Drehleitern, Löschfahrzeugen und anderen feuerrot lackierten Raritäten Museums-Niveau erreicht und gut verborgen in einer Ochtruper Bauerschaft vor sich hin schlummert. Doch diese Ära endet nun. Wuff macht Schluss – ein rares Feuerwehr-Antiquariat steht zum Verkauf.

Von Martin Weßeling