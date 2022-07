Rekordbesuch bei Rekordhitze

Eine passende Erfrischung gibt es in diesen heißen Tagen im Bergfreibad. Das Team verzeichnete am gestrigen Dienstag den Besucherrekord.

Bereits um 15 Uhr hatten mehr als 1800 Besucher die Chance genutzt, sich im Bergfreibad abzukühlen. Später, gegen 17 Uhr, seien es schon über 2000 gewesen, so Schwimmmeister Stefan Pohlhuis. Der Sprung ins in der Sonne glänzende Edelstahlbecken tat offenbar gut, obwohl sich nicht alle Besucher „vernünftig“ verhielten. Zwischendurch spielte der Kreislauf bei einer jungen Besucherin nicht mit. Zu größeren sonnenbedingten Unfällen kam es aber nicht. So ging auch für die zwei Schwimmmeister und ihre drei Gehilfen eine anstrengende Spätschicht erfreulich zu Ende. In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen sinken – und damit wohl auch die Besucherzahlen.