Rekordzahlen für das Wochenende erwartet

Der Badespaß kann beginnen! Die Temperaturen klettern über die 30-Grad-Marke. Das Freibad bietet also eine gute Möglichkeit, um sich abzukühlen. Bei einer Wassertemperatur von etwa 25 Grad herrschen dafür die besten Bedingungen.

„Wir erwarten Rekordzahlen für das Wochenende“, sagte Schwimmmeister Stefan Polhuis auf Anfrage dieser Zeitung. Vorbereitet ist das Team des Bades jedenfalls. Bereits in den vergangenen Wochen stiegen die Besucherzahlen an, hat er beobachtet. „Nun fängt es erst richtig an“, erklärte der Schwimmmeister.

An Badepersonal fehlt es dem Freibad genauso wenig wie an Besuchern. Das Bergfreibad sei eines der wenigen Freibäder, die noch genügend Schwimmmeister haben, so Polhuis.

Wie ein Neuanfang wird in die Hochsaison gestartet: „Es bestehen keine Coronamaßnahmen mehr. Alles läuft wieder wie vorher“, erläuterte der Mann am Beckenrand.

Auch in diesem Jahr sind Ferienspaßaktionen für Kinder geplant: Bereits am Freitag (24. Juni) findet eine „School´s out Party“ statt. Animationen, Wasserspiele, Musik, Wasserspielgeräte Hüpfburgen und noch Vieles mehr versprechen den jungen Badegästen den perfekten Start in die Sommerferien. Um 13 Uhr startet die Party und um 18 Uhr endet sie dann. Wer nachts unter freiem Himmel schwimmen möchte, der kann sich schon mal auf das 24-Stunden-Schwimmen (12./13. August) einstellen. Nach mehreren Jahren Coronapause findet es in diesem Jahr wieder statt. „Der Ochtruper Schwimmverein organisiert dies“, so Schwimmmeister Polhuis.